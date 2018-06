Victoria Beckhamová radí: Plastiku prsou si dobře rozmyslete

„Měla bych asi říct, aby si ženy nezahrávaly se svými ňadry,“ sdělila Victoria v britské verzi magazínu Vogue. Ona sama ví, o čem mluví. Na operaci byla několikrát.



Původně měla ňadra velikosti 2, po zvětšení měla číslo 4. Pak si je opět nechala zmenšit na číslo 3 a po narození dcery Harper v roce 2011 se rozhodla pro úplné vyjmutí prsních implantátů a od té doby už na operaci nešla.

Dnes říká, že jí to trápení s operacemi nestálo za to a všem ženám vzkazuje, že by si měly operace dobře rozmyslet, aby jich v budoucnu nelitovaly stejně jako ona.

„Celé roky jsem popírala, že jsem si prsa nechala zvětšit. Bylo to ode mě tak hloupé. Byla to známka nejistoty. Oslavujte tělo, které máte a nehazardujte se zdravím,“ pokračovala Victoria, která se prý pro změnu vzhledu rozhodla ne kvůli sobě, ale hlavně kvůli okolí a to podle ní byla velká chyba. Dnes už se ovlivňovat nenechá.

Když je přirozená, líbí se víc i svému manželovi Davidu Beckhamovi. Toho si vzala za manžela v roce 1999 a má s ním čtyři děti - syna Brooklyna (17), syna Romea (14), syna Cruze (11) a dceru Harper (5).

Beckhamovou dohnaly i zdravotní potíže spojené s nepohodlnou obuví. Nošení vysokých podpatků musela omezit: