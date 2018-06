Victoria Beckhamová má plné ruce práce a manžela „drží“ v hrsti

Fotbalista David Beckham fotografii zveřejnil na své facebookové stránce. Módní návrhářka pózovala před obřím bilboardem, který je na Manhattanu.

David a jeho reklama na spodní prádlo, které navrhl pro H&M, je po celém New Yorku. Kromě plakátů a megaboardů se spoře oděný fotbalista objevil i na autobusech.

Po reklamě z roku 2007 pro Armaniho čelil Beckham obviněním, že si rozkrok vycpal. Nařčením se bránil i teď.

"Nikdy jsem to nemusel dělat kvůli žádnému focení, které mám za sebou, teda doufám, že to nemusím dělat. Nebo řekněme to takto, bylo mi řečeno, že to fakt nepotřebuju. Myslím, že jsem docela v pohodě," pochlubil se fotbalista v Londýně při uvádění spodního prádla na trh.

Anna Wintourová a David Beckham na módní přehlídce jeho manželky Victorie (12. února 2012)

Victoria Beckhamová mezitím na týdnu módy v New Yorku sklidila pochvalu za svoji novou kolekci. Její manžel show přihlížel po boku šéfky americké edice magazínu Vogue Anny Wintourové (více čtěte zde).