Beckhamová se stala britskou nejúspěšnější podnikatelkou roku

Victoria Beckhamová za sebou v žebříčku, který sestavil časopis Management Today, nechala i takovou módní ikonu jako je Vivienne Westwoodová. Coby módní návrhářka vybudovala značku, která za pět let zvýšila majetek na víc než miliardu korun.

Letos navíc v Londýně otevřela svůj první butik (více čtěte zde). Před pěti lety měla přitom její módní firma majetek jen v přepočtu 35 milionů korun a tři zaměstnance. Dnes jich má celou stovku.

Její osobní majetek, který se odhaduje v přepočtu na víc než 7 miliard korun, už překonal majetek jejího manžela Davida Beckhama. Ten byl v roce 2013 odhadnut na v přepočtu 5,7 miliardy korun.

„Ona má skutečný obchod. Má nějaký návrhářský talent a je chytrá obchodnice. Dostala nálepku, že je jen celebrita, která navrhuje módu, ale myslím, že to není fér. Vybudovala ze své slávy něco skutečného. Zaslouží si být oslavována,“ řekl Andrew Saunders z časopisu Management Today.

Beckhamová založila svou módní značku v roce 2008. Nosila ji řada hollywoodských hvězd, čímž se dostala do povědomí veřejnosti. Na rozdíl od jiných celebrit, které se pustily do světa módy, ale začali Beckhamovou uznávat mnozí slavní návrháři a odborníci na módu. Po celou dobu se plně soustředila na to, aby ji lidé přestali vnímat jako podprůměrnou zpěvačku a začali uznávat coby módní návrhářku.

Podívejte se, jak vypadá první butik Victorie Beckhamové

VIDEO: Victoria Beckham předvádí svůj první obchod Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu