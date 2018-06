Victoria Beckhamová hubne poporodní kila „pětihrsťovou“ dietou

14:47 , aktualizováno 14:47

Victoria Beckhamová se ihned po porodu své dcery Harper Seven pustila do shazování poporodních kil. I když to vypadalo, že během těhotenství téměř nepřibrala, má navíc 9,5 kilogramu. Proto teď hubne dietou, při níž smí jíst pětkrát denně hrst jídla.