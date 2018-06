Victoria Beckhamová: Chlapům musí v džínách viset

Tam teď letí vyzáblí kluci v šíleně upnutých riflích, což Victoria nesnáší. Podle ní totiž musí mužům v takových kalhotách viset penis, nikoli být upnutý a tvořit bouli.

Zpěvačka to prohlásila, když o své kolekci hovořila s novináři: "Já si myslím, že by chlapi měli nosit džíny velké a plandavé, s párem velkých bot nebo pantoflí, zvláště jak to můžete vidět u Davida, když jde ven ve svých džínách a triku. Netiskněte si ho nahoru a neukazujte svou hroudu. Nechte ho viset!“

Nová kolekce pánských riflí vznikne pod Victoriinou značkou dVb.

"Nejsou tam žádné upnuté džíny. Jsou to, jak já říkám, pořádné pánské džíny. Pokud jste muž, který má rád upnuté džíny, velmi módní, pak to určitě nebude kolekce pro vás. Nechci nic příliš upnutého v rozkroku. Mě to opravdu odpuzuje. Může to být módní, ale u dVb něco takového nedostanete,“ uvedla Beckhamová v rozhovoru pro pánský módní časopis DNR.

Džíny se objeví především na trzích v USA a jejich cena se v přepočtu bude pohybovat od 3 600 do 4 700 korun za kus.