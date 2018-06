Beckhamová běhá přes šest kilometrů denně a nemusí si holit nohy

Jako matka čtyř dětí a pracovně vytížená žena se Victoria Beckhamová snaží ušetřit každou chviličku. Proto si pochvaluje i depilaci laserem, kterou podstoupila. "To byl nejlepší tip, jaký mi kdy Eva Longoria dala," říká.

Každý den prý vstává už v 6 hodin a běhá 6,5 kilometru. Tím se udržuje štíhlá a v kondici.

Své tělo se dřív snažila vylepšovat i plastikami. V časopise přiznala prsní implantáty, které si nechala dát v roce 1999. Teď už je ovšem nemá. Po více než deseti letech si je nechala vyjmout.

V devětatřiceti letech je Beckhamová už se sebou konečně spokojená. Jediné, co jí teď schází, je Amerika. S rodinou se totiž vrátila do rodné Británie. "Těch šest let života v Americe bylo nejšťastnějších v mém životě. Daleko lépe tam přijímají, když chce žena mít kariéru stejně jako muž a to se mi líbí," prohlásila Beckhamová.