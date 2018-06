Ježíšek Beckhamové vyzrazen: dvě pyžama i letoun za 740 milionů

Pyžamo jako dárek pro Victorii Beckhamovou může znít jako Apríl na příští rok. Ovšem nikoliv v případě, že spací úbor pochází z dílny britské návrhářky Olive von Halle, jejíž nová kolekce pyžam byla inspirována dobou Coco Chanel.

Všudypřítomní fotografové načapali fotbalistu v jednom z obchodních domů, kde manželce koupil hned dvě luxusní pyžama, jejichž celková cena vychází na zhruba 26 tisíc korun. David teď může jen doufat, že Victorie nečte noviny. Jedině tak má jistotu, že překvapení nebylo vyzrazeno předem.



David Beckham, jeho manželka Victoria se syny na premiéře muzikálu Viva Forever! (Londýn, 11. prosince 2012)

Beckhamová má značku Oliva von Halle ráda podobně jako zpěvačka Rihanna. Ta se v tomto úboru ráda sama fotí a snímky pak pro potěchu fanoušků vyvěšuje na Twitteru.

Pyžamo je přesto jen slabým odvarem toho, co fotbalista pro svou ženu chystá dál. Podle všeho jí koupí soukromý letoun za 24 milionů liber, tedy za asi 743 milionů korun. To všechno jako odškodnění za to, že se musela vzdát života v Los Angeles.