Victoria a David Beckhamovi čekají čtvrté dítě

V březnu letošního roku oznámili, že o dalším potomkovi uvažují a plánují rozšíření své rodiny. Módou posedlá dvaatřicetiletá Victoria by si moc přála holčičku. Odmítá se smířit s tím, že by se i čtvrtý potomek zařadil do fotbalového týmu jejího manžela. Nakupuje proto růžovou výbavičku a kamarádkám svěřila, že se dceruška bude jmenovat Luna.

Victoria ještě nedávno snila o oživení Spice Girls. Tehdy dle Famous prohlásila: „Pokud z jakéhokoliv důvodu opětovné sjednocení kapely nevyjde, pak chci mít dítě. Vždycky jsme s Davidem chtěli velkou rodinu. Pokud neoživím svoji hudební kariéru, pokusíme se o holčičku.“



Čtvrtý přírůstek byl nejspíš počat při jejich letošní červencové dovolené, kdy se vydali na romantickou plavbu po Středozemním moří.



Victoria s o rok mladším Davidem zatím mají tři chlapce. První syn Brooklyn přišel na svět před sedmi lety. Pak následoval dnes tříletý Romeo a před rokem a půl k nim přibyl Cruz. Mohou-li se těšit sourozenci na bratříčka či sestřičku je však dosud ve hvězdách.