Vicemiss Vránová ukázala na masáži pevné poprsí i zadeček

Maminka pětileté dcery Aničky a desetiměsíčního syna Jáchyma se cvičení i relaxaci věnuje již dlouho. Oblíbila si hlavně pilates, který vyvolává souznění těla i mysli. "Cvičím ve třech studiích, dojíždím do třech měst. Mám nabídku z Prahy, tak výhledově bych ji přijala," říká Vránová Kloboučková.

Během druhého těhotenství prý přibrala 14 kilogramů a všechno je již dole. Moc práce jí to údajně nedalo."Vůbec na to nemyslím, cvičím asi osm hodin týdně, takže to šlo dolů samo," vysvětluje.

Andrea Vránová Kloboučková s manželem Andrea Vránová Kloboučková s čtyřletou dcerou Aničkou

Sport pravidelně doplňuje i relaxací, zvlášť thajskými masážemi, které si žádají poněkud obratnější postavu. "Miluju, když o mě někdo pečuje a ruce thajek jsou skvělé. I klasická lámací thajská masáž je pro mě příjemná. Z pilates mám tělo hodně ohybné, takže je to úplně v pohodě. Ale samozřejmě masáž s voňavými olejíčky je obrovský relax. Tu dokážu i prospat," tvrdí vicemiss, jež ochotně a zcela nahá zapózovala právě v jednom z pražských salonů.

Andrea Vránová Kloboučková na thajské masáži

Andrea Vránová Kloboučková je nyní zaměstnaná především výchovou svých dětí. A to natolik, že nepotřebuje ani vlastní chůvu a s dětmi se snaží být co nejvíce. "Nepořizovala jsem si děti proto, abych byla pořád pryč a starala se o ně cizí paní. Když je potřeba, je k dispozici manžel nebo naše maminky," dodala modelka, jež je provdaná za hokejistu Jana Kloboučka.