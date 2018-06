Vicemiss: Strašně se bojím letadla

Petra bude v Japonsku tři týdny. Finále se koná 26. září.

"Kromě nosu, na který nejsem moc hrdá, se budu snažit zaujmout vším, čím to půjde...ale proboha, ať to nevyzní, že chci vyhrát přes postel. Potěšilo by mě, kdybych se dostala mezi patnáct nejhezčích, ale myslím, že moc šancí na umístění nemám."

V Japonsku jí prý nejvíc bude chybět přítel, ale také rodina a kamarádi. "Určitě si vezmu jejich fotografie," zdůraznila Petra, která se nejvíc těší na nové zážitky a samozřejmě na Japonsko. "Jinak bych se tam asi nepodívala," uvažuje.

O své cestě se radila s kamarádkou, druhou vicemiss a sousedkou z pražského Barranodova Agátou Hanychovou. "Ta mi říkala, ať raději nikam nejezdím, že v Číně, kde byla ona, zažila strašnou vojnu. Doufám že v Japonsku to tak zlé nebude."

Šaty do soutěže pro ni připravila Kateřina Balounová, návrhářka módního domu Taiza. "Povezu dvoje večerní, několikery koktejlky a jedny džínové, celkem myslím devět modelů," spočítala Macháčková.

První letošní vicemiss ČR jede do světa úplně sama, nezná ani Slovenku, která se má soutěže zúčastnit. "Domluvím se, kamarádky si najdu. Samoty se nebojím." Do Japonska má na soutěž dorazit čtyřiapadesát krásek z různých zemí. Čekají je charitativní, společenské a kulturní akce, prohlídka památek a samozřejmě nácvik choreografie na finále.