Vicemiss Štěpanovská zvolila Miss Belgie

"Probojovala jsem se tehdy do nejužšího finále spolu s dalšími šestnácti děvčaty," uvedla modelka, která zaujala organizátory natolik, že ji letos pozvali rovnou do poroty.



"Finále a organizace soutěže se velmi liší od podobných akcí v Česku," prozradila dále Štěpanovská. "Například se soutěž nekoná v přímém přenosu, jsou pravidelné přestávky a úplně chybí doprovodný program."

Letošní porotu Miss Belgie Earth 2006 nejvíce okouzlila devatenáctiletá studentka Isabelle Cornelisová. "Byla jednou z mých favoritek a vyhrála opravdu zaslouženě," pochvaluje si Štěpanovská, podle které byla Isabelle jednoznačně nejlepší.

Při volbě nechyběla ani loňská vítězka této soutěže Isabel Van Rompaey. "S Isabel jsme se spřátelily a během víkendu jsem díky ní stihla projet Belgii křížem krážem," dodala vicemiss.

Zuzana koncem září začne studovat druhým ročníkem ekonomii na University of New York in Prague. "Začíná sezóna, a tak se chystám také na několik módních přehlídek," doplnila své plány modelka, která se vrhla i do příprav pražské volební kampaně ODS pro říjnové komunální volby.