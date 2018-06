Vicemiss Smatanová a Věrná se alkoholu nebrání a mají výdrž

"Vůbec nevím, jestli můžeme nebo nemůžeme, ale občas si skleničku dám," řekla Lucie Smatanová, která si kromě vína ráda dá i něco tvrdšího. Podobný vztah k alkoholu má i Hana Věrná. "Já se ráda napiju, mám ráda hodně víno a slivovici. Právě tím, že jsem vyrůstala na Moravě, tak vydržím hodně," řekla Věrná.

Že hodně vydrží, dokázaly dívky i během ochutnávky několika vzorků sektů, kdy každá vypila přes deset skleniček šumivého vína aniž by na nich bylo cokoli znát.

Rada pana etikety Dáma má odejít, z večírku když začíná být středem pozornosti a myslí, že je úžasně zábavná. U pánů je nejvyšší čas, když si začnou odkládat sako.

S alkoholem zatím žádná miss České republiky problém neměla, takže podle ředitele soutěže Jiřího Adamce není třeba vymýšlet za to nějaké sankce. "My jsme za dvacet let nikdy nepřišli do situace, kdy by soutěžící pily, proto nemusíme mít žádný postih," řekl Adamec.

Obě dívky se ale přiznaly, že to taky jednou přepískly. Bylo to ovšem ještě před soutěží. Teď se řídí nejdůležitějším pravidlem mistra etikety Ladislava Špačka - odejít z večírku včas. Žádné faux pas tak našim miss nehrozí. Řídí se heslem: dobrá pověst je důležitější než dobrá zábava.