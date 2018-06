Vicemiss Pospíšilová: Má popularita byla spíš na škodu

Druhé místo v soutěži o nejkrásnější dívku ji velice těší, ale svůj život by ráda spojila s prkny, která znamenají svět, či s filmovým plátnem.

"Být herečkou je mé přání odmalička. Také proto jsem vystudovala konzervatoř. Modeling jsem začala vlastně dělat z finančních důvodů, když jsem se nedostala na odbornou školu ve Spojených státech," řekla dvaadvacetiletá Kateřina.

Rozhodně si nemyslí, že její umístění v soutěži ovlivnilo účinkování v populárním televizním seriálu. "Porotci mi naopak říkali, že je to spíš na škodu a handicap," svěřila se.

Trochu se proto obává, aby jí korunka nezkomplikovala další cestu. Kateřina má totiž velký sen - získat významnou dramatickou roli osudové ženy. Také by ráda poznala velkou lásku. V současné době totiž - pozor, pánové! - není zadaná.

V budoucnu by se Pospíšilová samozřejmě chtěla vdát a mít početnou rodinu. "Jsem ale na začátku kariéry, a tak ještě nějakou dobu počkám, rodinu zatím neplánuji," uvedla.

Představu, jak by měl vypadat Kateřinin vysněný muž, má ale zcela jasnou. "Na fyzickém vzhledu moc nezáleží, ten se nakonec dá i změnit. Ale určitě to musí být někdo, s kým bych si dobře rozuměla, komu bych mohla zcela důvěřovat a kdo by důvěřoval i mně," konstatovala.

Kateřina si věří, rozhodně netrpí žádnými mindráky. Vůbec jí nerozhodí třeba spekulace o tom, že její nos není zcela dokonalý. "Nad takové věci je třeba se povznést, navíc já mám skvělou podporu rodičů," řekla závěrem.

ČTĚTE TAKÉ:

Osmnáctou Miss ČR je Taťána Kuchařová