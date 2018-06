Vicemiss Lebedová: další Češka, která zvítězila v mezinárodní soutěži krásy

Bezprostředně po vítězství byla Kristýna velmi dojatá a okomentovalo to slovy: "Vím, že je to klišé, ale opravdu jsem to nečekala. Hodně mých konkurentek bylo tmavší pleti, nebyla jsem si jistá, zda mé blond vlasy a světlá kůže budou výhodou, ale rozhodně jsem doufala."



Šťastná vítězka Kristýna Lebedová

Kristýna Lebedová byla vyslána na mezinárodní soutěž Miss Tourism Intercontinental, která probíhala v karibském ráji, Dominikánské republice. Kromě hlavní ceny se udílelo mnoho dalších cen, například Miss Sympatie, kterou vyhrála dívka z Bulharska, Miss Elegance, jejíž držitelkou se stala reprezentantka z Dominikánské republiky. Cenu Miss Smile získala Venezuelanka, cenu Miss Bikiny dostala dívka z ostrova Isla Margarita. Vítězka z Hondurasu si odnesla cenu na nejlepší národní kroj a cenu Královna moří získala dívka z malého ostrava Curacao.

Další kategorií byla volba nejlepšího kostýmu. Tu vyhrála Kristýna Lebedová, a získala tak další titul Miss of the Fashion Look. Lebedová reprezentovala na soutěži v róbách od oděvního návrháře Josefa Klíra.