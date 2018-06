Vicemiss Kateřina Pospíšilová: strach, bolest a beznaděj

"Do své role jsem se vžila na plno a z fotek je to také vidět. Autentičnost je ale naštěstí podložená jen mými hereckými schopnostmi, já sama jsem nic takového v životě na vlastní kůži nezažila a snad také nikdy nezažiji," prozradila Pospíšilová. "I když to tak možná nevypadá, focení bylo velmi zábavné a moc mě těší, že se tento projekt s úspěchem představil v Miláně a teď se chystají ještě další evropské destinace," doplňuje vicemiss z roku 2006.

Kateřina má všeobecně k umění hodně blízko. Sama se spíše než modelingu věnuje herectví a podporuje tvorbu amatérských umělců v oblasti fotografie, malby, hudby nebo poezie. "Spolu s Chantal Poullain a Štěpánkou Duchkovou jsem tváří projektu Emoce a nedávno jsme měli slavnostní zahajovací party k již třetímu ročníku," říká. "V současné době se nám přes naše webové stránky přihlašují další adepti, pro které připravujeme výstavy v září," dodává.



Kateřina Pospíšilová a Štěpánka Duchková

Projekt Emoce podporuje z prostého důvodu – sama dobře ví, jak je pro mladé, začínající umělce potřebné dostat příležitost. A jaký je podle ní recept na to, jak se prosadit? "Práce, práce a práce," odpovídá rozhodně studentka anglofonních studií.

Katčinou největší dosavadní divadelní zkušeností je práce na divadelním představení s oscarovým scénáristou a režisérem J.P.Shanleym ve Vasser college v New Yorku. V příštím roce se v kinech objeví hollywoodský trhák G I Joe, natáčený částečně v Praze, ve kterém si Kateřina zahrála scénu se Siennou Miller.

A její osobní život? "V soukromí jsem nesmírně spokojená. Mám báječného přítele, se kterým se pravidelně hádáme a udobřujeme. Přesně tak, jak to má být," dodává s úsměvem.