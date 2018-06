Vicemiss Hana Věrná: Jsem sama a nikoho nehledám

Hana Věrná se ukázala na v pořadí už pátém benefičním večeru charitativního projektu 4U2 zaměřeného na podporu a vzdělání dětí v Bangladéši, který organizuje vicemiss Eva Čerešňáková. Zúčastnila se módní přehlídky autorské kolekce Marko.In a večerních šatů San Veritá spolu s dalšími misskami a modelkami.

Ačkoli působila atraktivní blondýnka spokojeným dojmem, přiznala, že je po bolestivém rozchodu.

"Jsem sama, po pěti letech vztahu jsme se s partnerem rozešli. Zatím nikdo nový v mém životě není a ani nikoho nového nehledám. Myslím si, že až to přijde, tak to přijde," řekla třiadvacetiletá Věrná.

Byla přitom jednou z mála úspěšných finalistek Miss, která si po soutěži vztah udržela. Důvod rozchodu neprozradila.

Na charitativní akci ji pozvala její kamarádka Eva Čerešňáková, která zde vystupovala i jako moderátorka. Čerešňáková letos zazářila. Pole dance, kterému se věnuje, přinesl výsledky a modelka má postavu jako nikdy dřív. Podle jejích slov za hubnutí mohou ale i starosti a nemoc.

"V posledním roce jsem se nevyhnula operaci a následnému zotavování, také jsem dostala od života pár lekcí, ale co člověka nezabije, to ho posílí. Přišly velké změny i v mém pracovním životě a současně jsem intenzivně pracovala sama na sobě, hlavně na svém vnitřním já, ale to by bylo na delší povídání," řekla Čerešňáková, z níž se teď stává spisovatelka.

Eva Čerešňáková v šatech San Verita

"Už několik let jsem uvažovala o napsání knihy a připravovala si, řekněme, podklady a myšlenky, které bych v ní chtěla využít. Letos jsem potkala člověka s velmi zajímavým životním příběhem a právě ten se stane nosným příběhem pro tuto knihu. Už na ní několik měsíců ve svém volném čase pracuji."

Pátý benefiční večer byl díky sponzorům, partnerům i všem účinkujícím vynesl 180 tisíc korun, které poputují do bangladéšské oblasti Mymensingh.