Vicemiss Globe International chce dokončit studium

"Práci v modelingu se nebráním, ale teď je pro mě nejdůležitější udělat zbývající zkoušky a postoupit do třetího ročníku," přiznala se 175 centimetrů vysoká černovláska s mírami 90-62-90 centimetrů.

Do soutěže Miss Globe International, v níž její starší sestra Petra Hlaváčová před dvěma lety zvítězila, se přihlásila prostřednictvím agentury. Porota ji podle fotografií vybrala mezi 35 nejkrásnějších dívek z celého světa. V této konkurenci ve finále 24. července obsadila druhé místo za Miss Turkmenistánu Janou Tairovou.

"Umístění v soutěži mě překvapilo a byla jsem samozřejmě moc šťastná," řekla Martina. Na soutěži s ní byl i její přítel, s nímž se mohla na místě podělit o radost.

Martina si udržuje linii běháním a aerobikem a občas si zahraje squash. Nejradši má babiččinu kuchyni, protože babička vaří zdravá jídla s nízkým obsahem cholesterolu. Kráska se však nevyhýbá ani sladkým jídlům.

Přiznala se, že by také ráda hrála ve filmu. "Pokud by mi někdo roli nabídl, ráda bych to zkusila. Ale nevím, jak se k nějaké roli dostat," dodala.