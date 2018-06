Vicemiss Procházková vystřídala manžela a byla za hvězdu na ledě

Na zimním stadionu je Veronika jako doma, dosud sem ovšem chodila jen jako fanynka. "S účastí jsem souhlasila, ale teprve cestou na stadion jsem si uvědomila, kolik na takových zápasech bývá diváků a co to je za atmosféru. Věděla jsem, že to vlastně bude masakr," řekla Veronika.

"Navíc v týmech, které hrály, jsou manželovi bývalí spoluhráči, takže když jsem mu to oznámila, bylo vidět, jak v hlavě projíždí soupisky a koho v těch týmech zná a kdo si takovou show vlastně užije," dodala.

Modelka letos dokončila studium a v současnosti se snaží maximálně zabodovat v zahraničí. S Milanem Procházkou jsou svoji už dva roky, takže se jich každý ptá na děti. Procházková se však zatím chce víc věnovat kariéře.

"Není to jednoduché. Trh je přesycený, zakázek je méně, peněz za zakázky také, ale po mnoha letech cestování jsem si už nějakou klientelu vybudovala a pravidelně cestuji do Itálie, Německa a Španělska. Teď mi agentura vyjednává podmínky i v jedné vzdálenější zemi a jestli to dopadne, tak po Vánocích od manžela na dva měsíce odletím. Není to příjemné, takové dlouhé odloučení, ale patří to k našim povoláním," říká.

Taťána Makarenko randí s hokejistou, ale teď byla na ledě ona.

Mezi modelkami na ledě byla i Taťána Makarenko, která randí s bývalým partnerem modelky Vlaďky Erbové, hokejistou Zdeňkem Bahenským. I ta přiznala, že první reakce jejího partnera nebyla úplně pozitivní. "Když jsem Zdeňkovi řekla, že budeme předvádět na ledě, vůbec to nechápal. Za svoji kariéru to nezažil a přišlo mu to podezřelé. Pak jsem mu ale vysvětlila, že přehlídka bude v rámci křtu spolupráce návrháře Marka Lopatiče a týmu Lev Praha a byl v pohodě."