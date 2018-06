Vicemiss Čerešňákové hrozil kolaps

"Přiznávám nerada, že jsem si toho naložila moc a chvílemi jsem byla na pokraji sil. Ještě že přišly svátky a mohla jsem vypnout. Teď už vím, že budu muset do budoucna zvolnit, dlouhodobě takhle vést život nemůžu," přemítá Čerešňáková.

Vicemiss si k modelingu přibrala práci PR a moderování, k tomu všemu ještě studuje. A na spánek není pak moc času. "Když jsem po celodenní práci a večerní přehlídce či moderování přišla domů, sedla jsem k učení a do knížek koukala dlouho do noci. Pak jen pár hodin spánku a znovu dokola to samé. Koledovala jsem si při takovém tempu opravdu o kolaps."

V pracovním tempu, které se před koncem roku ještě zrychlilo, nestihla například vidět ani svou kamarádku Lucii Hadašovou, která byla na delší dobu doma z Ruska, kde tráví čas s přítelem Jaroslavem Bednářem. "Mrzí mne, že jsem ji ani neviděla. I dárky jsem sháněla na poslední chvíli," říká Eva.

Vánoční svátky tráví s rodiči na Moravě, kde relaxuje a čerpá síly. Kromě zvolnění tempa má ještě jedno předsevzetí. Ráda by v novém roce shodila dvě až tři kila.