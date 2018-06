Doufám, že zvládnu stárnout bez plastik, věří Vica Kerekes

„Já bych chtěla mít takovou odvahu a doufám, že ji budu mít, že na plastiku nikdy nepůjdu. Pokud někdo opravdu trpí, tak ať jde. Ale vždyť to vidíme, jak se ti lidé mění, když vyjdou z operačního sálu. Je to spíše vtipné. A smutné je, že lidé tím ztrácejí charakter. Já doufám, že to duševně zvládnu,“ řekla pro Expres.cz Kerekes, která by ráda stárla s grácií.

O svůj vzhled ale herečka dbát musí i kvůli práci. Chodí na masáže, odličuje se ráno i večer, pije zelený čaj, jí hroznové víno v tabletkách a vitamin C.

„Ráno, když se podívám do zrcadla, tak se pohladím a řeknu si, že děkuji, že mi tělo tak slouží, a ať mi řekne, když bude něco potřebovat. Mám prostě dobrý vztah sama se sebou. Když jdu na natáčení a chtějí mi dát make-up, tak to nenávidím. Mám pocit, že mám masku a jsem nesvá,“ prozradila Kerekes, která patří k často obsazovaným slovenským herečkám v českých filmech.

Zrzka má na kontě snímky jako Nestyda, Muži v naději, 7 dní hříchů, Příběh kmotra, Zejtra napořád či Burácení. Letos má premiéru hned několik filmů, v nichž hraje, například, Anděl Páně 2, Krycí jméno Holec či Tenkrát v ráji.