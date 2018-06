VIDEO: Svůdná Vica Kerekes křtila nahé fotky a předvedla „ř“

"Vidím tu titulku a začíná mi docházet řeč a došlo by na citoslovce, takže kalendáři a Vice popřeji, aby motala mužům hlavu ještě víc než lihovina, kterou to polijeme," zahájil slavnostní křest režisér Jiří Vejdělek, který Vicu Kerekes loni vrátil na česká filmová plátna ve filmu Muži v naději.

"Když jsme dělali casting na obsazení snímku Muži v naději, netušil jsem, že zároveň děláme i casting na novou hvězdu kalendáře," dodal pak režisér.

Svůdné fotografie éterické krásky vznikly pod fotospouští německo-české dvojice fotografů, kteří si říkají René & Radka. Erotikou nabité snímky byly pořízeny na severozápadě Francie.

"Nejkrásnější na tom všem byl okamžik, kdy jsem si říkala, že ženy s obyčejnými mírami konečně dostávají šanci nafotit kalendář. Až potom jsem si uvědomila, že na mě vymysleli takovou hru, že v kalendáři budu velmi, velmi erotická," uvedla Vica Kerekes.

Vica Kerekes v kalendáři Stock 2013

"Když natáčím, tak mi kamera nedělá až takový problém, protože to beru jako svůj kostým. V soukromí se nesvlékám, tedy jen pro vyvolené, takže jsem při focení měla trochu problém, styděla jsem se, ale celý tým byl naštěstí úžasný, tudíž se to dalo zvládnout."

Producent kalendáře Pavel Trčka, Vica Kerekes a Jiří Vejdělek

Vica Kerekes teď bude Česku blíž než kdykoliv předtím. Co nevidět roztočí nový český film, v němž by chtěla předvést dokonalou češtinu. To je také důvod, proč má vlastní lektorku, s nímž procvičuje i pro cizince zákeřné "ř".

"První moje "ř" se podařilo vyslovit až díky jménu Hřebejk, to mi jde. Takže pořád říkám: ´Hřebejk, Hřebejk, Hřebejk´," smála se herečka.

Křtu přihlížela i Alena Šeredová

Slavnostní křest moderoval Petr Vágner. Hvězdou večera byla i Alena Šeredová, jež se v minulosti v kalendáři Stock také objevila.