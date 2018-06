Víc než mírný pokrok v mezích zákona

U Bansethů je tradičním nuselským podnikem.

Jisté je, že za komunistů neměla restaurace U Bansethů vůbec žádný charakter a za moc tam nestálo ani pivo.Dnes lze konstatovat, že mezi pražskými podniky, které se tak či onak ohánějí Švejkem či jeho autorem, patří restaurace u Bansethů k těm levnějším a nejlepším, třebaže leží daleko nejdál od středu města.Leč popořádku."Tam se perou každej den, to vědí, Nusle," prohlásil hostinský Palivec. Inu - jak kde. I když na náměstí bratří Synků, které se hemží zloději aut a dealery drog, bys od Bansethů kamenem dohodil, bezprostřední okolí restaurace je naprosto civilizované. Kdo ví, proč je tomu tak. Nechce se věřit, že by živly dokázala udržet v patřičné vzdálenosti jen policejní služebna, jejíž okna svítí hned naproti.I když se společenská úroveň lokálu a jeho klientely ve srovnání s minulými pořádky zvedla, pořád se jedná spíš o normální hospodu, což budiž chápáno jako plus. Kombinace volně přístupných stolů a boxů je příznivá. Střízlivé dekorace stěn, sestávající převážně z loveckých trofejí a z historických snímků Prahy, nikterak neruší. Velké, zeleně světélkující akvárium snižuje krevní tlak. Jednotlivé detaily provozu dávají v pozadí tušit vedoucího či majitele, který se zkrátka stará.Jistou literární příchuť si podnik uchoval dodnes: na obědy sem totiž často chodí Michal Viewegh, jenž je jinak spíš kavárenský typ. I pivo si dá, i když není schopen urazit víc než dva kusy. Pudí ho sem dozajista nejen skutečnost, že bydlí za rohem, ale též duo profesionálně zdatných a esteticky působivých srvírek. Obě se vyznačují funkčníma dlouhýma nohama a jedna z nich dokonce víceploškovým nosem. I to je zřejmě nějaká tradice. Už Hašek v povídce Kynologický ústav píše: "Pak mně sdělil, že u Bansethů je číšnice jménem Pepina."U dalšího stolu se pravidelě nudí pár ordinérních či exotických krasavic čekajících, až v nedalekém sklepení dozkouší skupina Lucie.Na jídelním lístku neodpuzují žádné křečovité kreace, jež by měly s postavami Dobrého vojáka Švejka společné jen jméno. Z polední nabídky stojí za hřích třeba kuře na paprice nebo španělský ptáček. Ceny se pohybují kolem šedesáti korun. U minutek je třeba vybírat o něco obezřetněji. Kuřecí steak plněný krabím masem je vynález, který působí poněkud rozpačitě. Krabí náhražka, jež je u nás na trhu v podobě tyčinek, je totiž určena spíš pro milovníky suši a k tepelné úpravě se příliš nehodí. I když - proti gustu žádný dišputát. Zato steak z divočáka na jalovčinkách je skvostný. Zvěřina je vůbec silnou stránkou restaurace U Bansethů. I bifteky tu ovládají dobře. Velice slušné kvalitě odpovídají i ceny.Jak upozorňuje jídelní lístek, stolní společnost si může předem domluvit jakékoliv menu dle svého přání. Za pokus to určitě stojí. Když k vedlejšímu stolu přinesou na obrovském prkýnku čerstě upečenou zvěřinovou sekanou, je to mimořádný čichový zážitek.Sortiment točného piva myslí na všechny tři základní typy pivařů.Každý páteční večer tu vyhrává country kapela.Mimo hodnocní uvádíme, že vchodem ze Sezimovy ulice lze sestoupit do sklípku U Bansethů. Ve všední dny zde otevírají i zavírají o hodinu dříve než v restauraci, o víkendech neotevírají vůbec., Praha 4, Táborská 49. Otevřeno po-pá 11-23, so-ne 12-23. Zhruba 80 míst u stolu.**** 19 Kč*** 21 Kč (0,4 l)*** 14 Kč********