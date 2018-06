Víc než hodiny

VěciPřestože některé hodiny ukazují kromě času také datum nebo fáze měsíce, jsou jen "obyčejné". Jakmile však přidají informaci o postavení a fázích planet, přílivu a odlivu, církevních svátcích, případně se doplní různými mechanickými výjevy, už se nazývají orlojem. Slovo orloj je český zkrácený tvar latinského horologium, což neznamená nic jiného než hodiny. První orloje vznikaly ve 13. století. Svá místa nacházely na věžích, veřejných budovách nebo uvnitř chrámů. "Orloje se dále dělí na několik podskupin", konstatuje majitel hodinářství Vladimír Kaše. "Na mnoha dalších místech mají takzvané sálové orloje. Mnohem známější jsou ale věžní," dodává. V České republice se mohou věžními orloji pochlubit Praha a Olomouc. Nejslavnější domácí orloj ve věži Staroměstské radnice v Praze nabízí kromě času slunečního, hvězdného nebo měsíčního i kalendářový ciferník, odzvánění, odbíjení nebo ukazatel českého času podle západu slunce. To vše doplňují hýbající se vnější figury a apoštolové, postranní občanské ciferníky a jako poslední přibyl na orloj kohout. První verzi staroměstského orloje zhotovil v roce 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně. O osmdesát let později ho upravil hodinář Jan Růže, zvaný Hanuš. Složité zařízení si vyžádalo po více než padesáti letech opravu. Jan Táborský se s ní potýkal rovných dvacet let. A údržba tohoto systému začala být čím dál složitější. Při každé opravě byly dosluhující díly nahrazeny novými, většinou moderními proto se orloj stával nejen fungujícím strojem, ale i muzeem. Na konci 18. století dokonce hrozilo, že orloj bude z radnice odstraněn. Kvůli sešlosti svého stroje se zcela zastavil. Generální oprava jak vnitřního zařízení, tak vnějších fasád a výzdoby začala v šedesátých letech 19. století a skončila v roce 1866. "Právě při ní Josef Mánes vytvořil novou kalendářní desku, na které jsou měsíce charakterizovány zemědělskými pracemi v typicky českých krajinách, znamení zvěrokruhu jsou znázorněna v medailonech pod obrazy měsíců. Uprostřed kalendářního kola umístil Mánes nepohyblivý znak města Prahy," konstatuje Václav Heisler z Národního technického muzea v Praze. Mánesův originál na dešti a slunci trpěl, proto dnes vidí návštěvníci pouze jeho kopii (a to druhou, ta první byla zničena v květnu 1945). Orloj byl pravděpodobně při této opravě vyzdoben dvanácti apoštoly a především doplněn přesným kyvadlovým chronometrem. Tím se stal nejpřesnějšími pražskými věžními hodinami. Mnohem více škody než čas na orloji spáchala druhá světová válka. Při ostřelování Staroměstské radnice v květnu 1945 byl poškozen i orloj - železné součástky se zkroutily žárem, mosazné díly se roztavily a také zmizel archiv dokumentující vznik, opravy a údržbu tohoto složitého zařízení. Další opravou prošel v letech 1964 a 65 a poslední oprava se konala v roce 1994 včetně soch, fasády a malířských prací. Druhým městem, kde zdobí orloj radnici, je Olomouc. Osudy obou strojů jsou si velice podobné. Olomoucký orloj podle pověsti zhotovil hodinář Anton Pohl ze Saska v druhé polovině 15. století. Upravován nebo opravován byl každých padesát let. Na konci 19. století dostal novou podobu v novogotickém stylu. Také on byl poškozen na konci druhé světové války. Na rozdíl od pražského orloje, který zdobí kalendář Josefa Mánesa, v Olomouci v roce 1955 vysázel národní umělec Karel Svolinský mozaiku zobrazující dělníka s kladivem a destilujícího chemika. Tato ukázka socialistického realismu zatím "zdobí" město Olomouc stále.