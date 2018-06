Viagra prý svědčí také ovoci a zelenině

"Rostliny nejsou až tak odlišné od lidí," prohlásil Lešem, který v uplynulých měsících řídil výzkumný projekt zaměřený na vliv Viagry na rostliny. "Pomáhá jim zabraňovat stárnutí a pomáhá jim zůstat vztyčenými," dodal.Lešem zjistil, že dva nebo tři miligramy Viagry rozpuštěné ve vodě použité na řezanou květinu pomáhají snižovat emisi plynného hormonu, který zapříčiňuje, že ovoce, zelenina a rostlina zraje, stárne a nakonec se zkazí.Bar Ilanova univerzita a australská Newcastleská univerzita si daly patentovat tento objev, který by podle nich mohl zrevolucionizovat balení a skladování zemědělských produktů.Podle Lešema stinnou stránkou jsou náklady, protože jedna tableta se v maloobchodě prodává za zhruba 65 šekelů (16 dolarů), a vliv, který na spotřebitele mohou mít luštěniny "přihnojované" Viagrou."Je to opravdu velká novinka," podotkl Lešem. "Zajisté by to mohlo ovlivnit impotenci lidí, kteří je jedí, ale mohlo by to mít i záporný vliv na starší lidi, pokud mají zdravotní komplikace. Prozatím doporučujeme, aby se Viagra používala bezpečně u řezaných květin. Lidé nemají ve zvyku jíst růže."