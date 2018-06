Vezměte Jacksonovi děti!

Diváci z celého světa byli jako omráčeni, když v televizi uviděli hvězdu alba Thriller, jak mává ve vzduchu svým malým synkem. Stalo se tak na parapetu ve čtvrtém patře. Michael zakryl Princi Michaelu II. hlavu hotelovým ručníkem a vyzvedl ho přes okraj balkonu. Pokoušel se tak zklidnit řvoucí dav fanoušků pod oknem hotelu Adlon. Dav ječel, že chce vidět dítě.

"Udělal jsem hroznou chybu," řekl zpěvák. "Podlehl jsem momentálnímu vzrušení. Nikdy bych záměrně neohrozil život svých dětí."

Nejnověji vůči němu zahájila slovní útok Cher. Podle ní by mu měli obě děti sebrat. Když viděla inkriminované záběry v televizi, skoro ji to porazilo: "Nemůžu na jeho adresu říct nic lichotivého. Byli jsme přátelé, ale to byl ještě malý. Když však někdo nechá viset svoje dítě z balkonu, skončil u mě. Kdyby bylo po mém, děti by mu musli vzít.

Něco podobného si myslí i další celebrity. Paradoxní je, že se zpěváka zastal ten, od kterého bz to nikdo nečekal - jeho otec Joseph. Když byl zpěvák malý, často ho bil a teď si za tím stojí: "Michael je skvělý otec, protože jsem ho tak vychoval."

Hvězda má tři děti: Pětiletého Prince Michaela, čtyřletou Paris a nejmladfšího Prince Michaela II.