Vězení zachrání mému synovi život, věří Michael Douglas

Ačkoli těsně před vynesením rozsudku žádal Michael Douglas soudce o shovívavost s jeho synem, teď je prý dokonce rád, že Cameron stráví ve vězení tak dlouhou dobu. Věří totiž, že uvěznění dá jednatřicetiletému Cameronovi potřebný čas na odvyknutí od drog, které bral od svých 13 let.

"Blížil se sám k smrti, nebo by ho někdo zabil. Můj syn byl prodejcem drog...a já nemohu přimhouřit oko nad jeho chováním," řekl Douglas v americké televizi NBC.

Syn podle něj snad využije dobu v žaláři k tomu, aby se změnil a začal od začátku. "I se všemi svými chybami a nemocí, co Cameron má, je to ohromný mladý muž. A já bych ho nepodporoval, kdybych to takto necítil," vysvětlil svůj postoj pětašedesátiletý držitel Oscara.

Otec při procesu vzal velkou část viny za synovy prohřešky na sebe s tím, že dal přednost kariéře před výchovou Camerona. Všem rodičům dnes poradil, aby si dětí všímaly a jejich případné problémy řešily ihned. "Jakmile je vašim dětem 18, jsou vaše možnosti omezené," vzkázal Michael Douglas.

Cameron Douglas neměl problémy se zákonem kvůli narkotikům poprvé. Na konci 90. let byl zatčen v New Yorku kvůli přechovávání kokainu a za držení drog stanul před soudem také v roce 2007. S návykovými látkami bojuje celý rodinný klan. Michael Douglas se v 80. letech léčil ze závislosti na alkoholu, jeho mladší bratr Eric zemřel v roce 2004 na předávkování.