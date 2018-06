Vězeň číslo A05496 nemůže zapomenout

Nebyl politickým činovníkem, nevlastnil fabriku ani selský statek, nepatřil k »nebezpečným« intelektuálům, nebyl odbojář... Byl jen - obyčejný člověk, řadový občan. Měřeno marxistickým metrem - se svým nevýznamným původem, výučním listem v oboru číšnictví, zednickou průpravou za války a posléze železničářským povoláním by po 25. únoru 1948 dobře zapadl mezi budovatelské kádry. Jenže není proletář jako proletář. Únorová revoluce před dvaapadesáti lety »neomylně oddělila zrno od plev«. A tedy zásadně změnila život Ladislava Matyáše.* Jak se přihodí, že se obyčejný a - promiňte mi ten výraz - vlastně nevýznamný člověk stane politickým vězněm?Jednoduše. Žijete čtyřicet roků v jednom městě, v jednom kraji. Všechny lidi znáte, víte, kdo je dobrý, kdo špatný. A pak zjistíte, že ti dobří mizí v kriminálech. Tomu se nedá přihlížet se založenýma rukama.* A tak jste vzali pušky a šli na komunisty?Prokurátor ve své obžalovací řeči o zbraních mluvil. A pěti z nás včetně mě také navrhl trest smrti. Nezajímalo ho, že jsem pušku nikdy nedržel v ruce. Natož abych ji vlastnil.* To si vás prostě jen tak vybrali namátkou?Spíš jsme uvízli v sítu a hodili se. Tehdy v červnu roku 1952 nás stálo před soudem celkem čtrnáct. Pokud vím, se zbraněmi měl trochu do činění jen hodinář Koláčný. Bohužel! Naletěl falešnému agentovi, koupil od něj pár pušek a zakopal je do kompostu. Takový to byl odbojář! Naivní a bezradný. Chytili ho, zmáčkli a on udal všechny lidi, o nichž věděl, že nejsou zrovna prokomunistického smýšlení. Zatkli kluky, co po stodolách vylepovali neumělé letáky. Zavřeli hajného, který poskytl azyl dvěma studentům prchajícím na Západ. A také si na Vánoce 1951 přijeli pro nás tři, kteří se snažili pomáhat vězňům.* Jak jste jim pomáhali?Když začali v osmačtyřicátém zatýkat lidi z našeho okolí, vzpomněli jsme si s mým kamarádem - zubařem Jirešem na člověka, který kdysi pracoval v polepšovně v Králíkách. Později ho přeložili jako úředníka do pardubické věznice. Byl to slušný chlap. Domluvili jsme se s ním, že mu budeme posílat balíčky potravin a on je propašuje do cel k našim známým. Na přilepšenou.* Potraviny byly ještě na lístky. Jak jste je sháněli?Kamarád Václavík chodil po zabijačkách - byl takzvaný ohledatel. Peníze jsme brali z vlastních úspor nebo jsme sbírali po známých. Balíky jsem odesílal já. Jednou jsem šel na poštu do Červené Vody, podruhé do Žamberka nebo Kyšperka - a naivně jsem si myslel, že mě nenajdou.* Poslat balík do vězení bylo trestné?Vidíte, dopadla byste jako já. Taky jsem si říkal, že nedělám nic proti zákonům. Ani těm komunistickým. Jak jsem pak sám zažil na vlastní kůži, o tom, zda vězeň dostane zásilku z domova, nebo nedostane, rozhodoval vždycky velitel věznice. Žádný zákon. Jenže - v jedenapadesátém roce viděli soudci náš případ trochu jinak: těch pět šest balíků, které jsem stihl odeslat, nebyla pomoc bližnímu v tísni, ale napomáhání třídnímu nepříteli. A za to se dávaly nejvyšší tresty.* Měl jste strach ze smrti?Ve vyšetřovací vazbě jsem se setkal s lidmi z Litoboře. Také nevýznamní. Nechtěli pouze vstoupit do družstva. A ještě se osudově zmýlili, když neodmítli přístřeší člověku, který se vydával za agenta ze Západu. Několik z nich umřelo na šibenici. Ano, bál jsem se. O svůj život, o ženu, o dceru Marušku. Nebyly jí ani dva roky.* Když jste se vrátil, bylo jí deset let. Pustili vás...... na podmínku! T o prosím zdůrazňuji! Okolo roku 1960 nás politických vyšlo z vězení hodně. Ale nebyla to žádná prezidentská amnestie, jak se snaží někteří lidé tvrdit, aby obhájili jakousi lidštější tvář socialismu. Žádná lidskost neexistovala! Šel jsem domů na půlku, podmínka byla na deset let. Deset let jsem se musel pravidelně hlásit. Na deset let mne také zbavili všech občanských práv.* Proč jste nezažádal o rehabilitaci už v roce 1968?Byl jsem obyčejný člověk, přece! Pokusil jsem se tehdy navštívit advokáta. Nedal mi žádnou naději. Nakonec jsem byl rád, že si mě po dvaceti letech už nevšímají.* Co bylo nejhorší?Osm roků na uranu, to byla zlá doba. Někdy jsem si myslel, že tu dřinu nemůžu vydržet. Mám nemocné oči, tehdy jsem byl po operaci. Přežil jsem. A v táboře jsem našel vzácné přátele, lidi, se kterými bych se asi jinak nepotkal. Často na ně myslím. Na co však vzpomínám zvláště nerad, jsou první měsíce po návratu domů. Najít si práci, to bylo hotové peklo.* Cožpak se nenašel ani jeden slušný soused?Nejdříve mě všude odmítali. Někteří se strachem v očích, jiní s neskrývanou škodolibostí. Pak jsem konečně dostal práci v cihelně. Původně hledali topiče, ale mně dali navážet cihly studené do pece, horké z pece. Vydržel jsem to týden a sesypal se. Už mi nebylo dvacet, ale padesát let. Nakonec jsem sehnal, skutečně díky odvážným sousedům, práci na dráze. Vykládal jsem několik let vagony, pak mi dovolili dělat skladníka. T o byla skvělá práce!. Těm lidem za ni budu do smrti vděčný.* A těm druhým, co vás odmítli?* Takže jim nikdy neodpustíte?Myslíte komunisty? Měli být souzeni. A jejich strana měla být postavena mimo zákon.* Říkají, že je to jiná strana, nová a demokratická.To říkají, ale pan Grebeníček se nikdy neomluvil a veřejně neuznal, že Gottwald byl lump a vrah. Jakápak tedy nová, demokratická strana! Při letošní oslavě desátého výročí vzniku Konfederace politických vězňů mluvili Václav Havel i Václav Klaus o komunismu jako o vážné hrozbě. Jsem rád, že si to uvědomili. A o to víc mě mrzí, že nezakročili dříve a důrazněji.* Bojíte se, že komunisté vyhrají volby?Věřím, že Češi už nejsou tak hloupí. Ale pochybuju. Jak to, že jsou komunisté už druhou nejsilnější silou v zemi?Lidi snad ztratili paměť. Jako kdyby nikdy neexistoval tábor Vojna, neumřela Milada Horáková a lidé z Litoboře. Byl jsem vůbec ve vězení?* Tedy litujete. Když o tom přemýšlím, je mi mizerně. Lituju těch osmi roků. Byla to zřejmě zbytečná oběť.Ladislav Matyáš (1910) se narodil a žije ve východočeském Letohradě neboli někdejším Kyšperku. Ve vykonstruovaném procesu s »protistátní skupinou rozvratníků« ze Žamberecka byl odsouzen v červnu roku 1952 k šestnácti letům odnětí svobody.Ve vězení strávil osm let, většinu času v pověstném táboře Vojna v Příbrami. Po roce 1989 byl v plné míře rehabilitován. Stal se členem Konfederace politických vězňů a jejím velmi aktivním zástupcem pro okres Ústí nad Orlicí. Jeho články a příspěvky otiskovaly pravidelně místní noviny a sborníky.Do ústraní se uchýlil teprve v posledních měsících. 1. 5. 2000 mu bude devadesát let.