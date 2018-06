Věž v Pise se má v roce 2000 trochu narovnat

Šikmá věž v italské Pise bude zachráněna.

Věž v Pise, jejíž základní kámen by položen v roce 1173 a která byla symbolem námořní moci města, se velmi brzy začala naklánět, protože byla postavena na nestabilním a mokrém podloží. Práce na stavbě byly přerušeny, obnoveny byly až v roce 1272 a skončily o století později.14 inženýrů a vědců z výboru na záchranu věže považuje výsledky, jichž bylo od začátku prací v prosinci loňského roku dosaženo, za fantastické.U severní strany věže má být vyhloubeno 60 metrů krychlových zeminy, aby se věž naklánějící se k jižní straně narovnala. Od prosince bylo odstraněno sedm krychlových metrů zeminy a věž se narovnala o tři centimetry. Věž přidržují stometrová ocelová lana.Druhá fáze prací má začít v září, ovšem za podmínky, že budou peníze. Jamiolkowski odhaduje finance nezbytné pro dokončení prací na 3,6 miliónu eur. Stavbu financuje italská vláda.Profesor středověké architektury na univerzitě v Pise Piero Pierotti ovšem připomíná, že předchozí rozhodnutí expertů nebyla vždy šťastná. V roce 1993 bylo narovnáno u severního úpatí věže 600 tun olověných prutů a věž se o několik stupňů narovnala. O dva roky později se však při výkopových pracích znovu naklonila o 2,5 milimetru, a to během pouhých 48 hodin. Urychleně pak bylo navršeno k severní straně 200 tun olova, aby věž vyvážilo a zastavilo její pád."Věž začala mít problémy od té doby, co se jí začali inženýři a architekti zabývat, což bylo v polovině 19.století," připomíná Pierotti. "Inženýři nemají dost důvěry v historiky. Stavitelé z Pisy uměli věže stavět a původní konstrukce zvonice byla solidní.""V každém případě věž jednoho dne spadne. Všechny památky mají svůj život a pád jako my," dodává.58 metrů vysokou věž, která je nakloněna o téměř pět metrů od svislé osy, se snažili narovnat odborníci i šarlatáni z celého světa. Vystřídalo se již 18 komisí, které až dosud nedosáhly hmatatelných výsledků. Vzniklo přes 9000 projektů na záchranu věže.Například jeden Američan navrhl, aby se postavila druhá věž, která by byla nakloněna právě opačným směrem a podpírala tak starou zvonici. Jeden občan z Pisy zase navrhoval, aby se postavila obrovská socha svatého Rainiera, patrona města, jehož napřažená ruka by šikmou věž podpírala. V roce 1998 jeden Číňan, který se chlubil, že narovnal ve své zemi 18 historických památek, přísahal, že věž zachrání do několika měsíců metodou, jejíž podrobnosti zůstaly až dosud záhadou.Dnes je věž podepřena ocelovými lany dlouhými kolem 100 metrů, která jsou spojena s podpěrnou základnou vysokou 14 metrů. Pod věží bylo instalováno v hloubce jednoho metru 12 pilířů dlouhých 14 metrů. Ty mají zajistit stabilitu věže přinejmenším na jedno století. Počínaje zářím bude instalováno dalších 24 pilířů.Michele Jamiolkowski je optimista: od prosince se věž narovnala o tři centimetry, čímž se vrátila do pozice ze 70.let. Do začátku příštího tisíciletí by se věž měla narovnat o čtyřicet centimetrů.