Meghan Markle oslaví 37. narozeniny na svatbě

Princ Harry jde za svědka jednomu ze svých nejbližších přátel Charliemu van Straubenzeemu. Meghan svého muže na svatbu doprovází. Oslavu narozenin tak musí odložit.

Nemusí ale porušit svou tradici. K narozeninám si vždy dopřává hranolky a sklenku vína. Manželka prince Harryho si udržuje štíhlou postavu dietou. V týdnu je veganka, ale o víkendu to ráda porušuje a dá si klidně maso. Tradice s hranolky prý pochází z doby, kdy navštěvovala svého otce v televizním studiu v Los Angeles, kde dělal osvětlovače a obědvala v místní kantýně.

V den jejích narozenin vydala britská média seznam zajímavostí o vévodkyni ze Sussexu, které veřejnost zatím nevěděla. Meghan umí dobře španělsky, umí psát oběma rukama, peče výborné koláče, hraje na kytaru, dobře zpívá, bojí se výšek, neustále má u sebe tea tree olej, který je podle ní lékem na všechno, miluje boty a nakupuje je ve velkém, zbožňuje stolní hry, ráda čte knihy o politice, od 2 do 11 let chodila do školy pro děti hollywoodské elity, kde byla její spolužačkou třeba Scarlett Johanssonová, je druhou nejmenší členkou královské rodiny hned po královně a druhou nejstarší nevěstou v královské rodině po manželce prince Charlese Camille.

Vévodkyně ze Sussexu Meghan a britská královna Alžběta II. (Widnes, 14. června 2018)



Meghan Markle už je členkou britské královské rodiny přes dva měsíce, stále však není britskou občankou. Vévodkyně ze Sussexu musí v Británii žít tři roky, než občanství získá. Do té doby bude stále Američanka a daně bude platit ve Spojených státech.



Do budoucna se plánuje věnovat hlavně charitě spojené s ochranou zvířat, ale jejím hlavním úkolem teď je založit rodinu. Do příštích narozenin chce otěhotnět.