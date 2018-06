První akce vévodkyně Meghan bez Harryho byla rovnou po boku královny

Zatímco manželka prince Williama Kate (36) si na podobnou samostatnou akci počkala téměř deset měsíců po královském sňatku, Meghan ji absolvovala necelý měsíc po svatbě.

Královna i vévodkyně ze Sussexu cestovaly společně speciálním vlakem, který kolem poledne dorazil do města Runcorn. Panovnice i manželka jejího vnuka pak vyrazily na otevření nového mostu Mersey Gateway. Na fotkách z akce je vidět, že si Alžběta II. s Meghan rozumí a dobře se bavily. Obě pak zamířily i do Chesteru, kde mimo jiné uctily památku oběti požáru v Grenfell Tower.

Královna měla jemné květinové šaty a zelený kabát značky Stewart Parvin s kloboukem od Rachel Trevor Morganové. Vévodkyně Meghan zvolila krémové šaty Givenchy s páskem.

Výjimky pro Meghan

Není to poprvé, co bývalá americká herečka Meghan Markle nemusela „čekat“ na některé oficiality. Ještě coby snoubenka prince Harryho například strávila s královskou rodinou vánoční svátky na Sandringhamském panství a absolvovala tam i slavnostní bohoslužbu. Dosud přitom směli na Vánoce do Sandringhamu jen členové rodiny, tedy ti, které k tomu opravňovalo krevní pouto, nebo ti, kteří se stali členy rodiny sňatkem s jejím příslušníkem.

Například Kate Middletonová, která je nyní vévodkyní z Cambridge, výjimku v roce 2010 nedostala. Jako snoubenka prince Williama trávila Vánoce se svými rodiči. Stejně tak tehdejší snoubenec královniny nejstarší vnučky Zary Phillipsové Mike Tinadll.