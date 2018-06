Malé faux pas vévodkyně Meghan. Dala si nohu přes nohu

10:20 , aktualizováno 10:20

Vévodkyně Meghan (36) je od královské svatby pod neustálým drobnohledem médií. Novináři řeší, co měla oblečené, na jaké akci se ukázala, co udělala správně a co ne. Manželka prince Harryho (33) většinou vše zvládá na jedničku, ale v úterý se dopustila menšího prohřešku vůči etiketě. Položila si nohu přes nohu.