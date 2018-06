Vévodkyně z Cambridge: Já chci kluka, William holčičku

Během návštěvy irských gard v rámci oslavy svátku sv. Patrika, promluvila vévodkyně s gardisty a prozradila jim, že je na těhotenství připravená, ale že ještě nemá pro potomka vybrané jméno.

"Pogratuloval jsem jí k dítěti a řekl, že ji čekají noci beze spánku. Řekla mi, že je na to připravená," prozradil časopisu People seržant Thomas Laven, který je sám otcem sedmiměsíčního dítěte.

"Zeptal jsem se jí, jestli už ví, co to bude. Řekla, že zatím ne. Řekla: Já bych si přála kluka, William by zas chtěl holčičku. Zeptal jsem se, zda už mají vybraná jména, a ona řekla, že nemají," popsal setkání Lee Wheeler.

Vévodkyně z Cambridge o svém těhotenství promluvila s vojáky z irské gardy.

I kdyby už královský pár pohlaví dítěte znal, zřejmě by ho neprozradil. Královská rodina obvykle o pohlaví miminka mlčí až do jeho narození. Podle deníku Daily Mail je ale pravděpodobné, že to bude holčička, protože se Kate nedávno prořekla, když od jedné z fanynek přebírala medvídka (více čtěte zde). A britské deníky hned začaly spekulovat o jméně. Podle nich bude mít následnice trůnu jméno Alžběta po současné královně a Diana po Williamově zesnulé matce.

Během návštěvy irských gard se Kate nevyhnula ani jednomu drobnému faux pas. V mřížce kanálu se jí zasekl podpatek a nemohla se hnout z místa. Nikdo z vojáků ale nepřiskočil, aby její botu vyprostil.