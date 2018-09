OBRAZEM: Vévodkyně s vařečkou. Meghan pomohla napsat kuchařku

Vévodkyně ze Sussexu Meghan (37) se v rámci charity podílela na přípravě kuchařky. Jde o její první samostatný projekt coby členky královské rodiny. Podpořila vznik kuchařky Together: Our Community Cookbook, do níž napsala i předmluvu.