Módní hattrick Kate. Vévodkyně na křtiny nosí stejnou značku

Alexander McQueen Jeden z nejznámějších britských módních návrhářů Alexander McQueen spáchal v roce 2010 sebevraždu. McQueen byl nejmladší ze šesti dětí londýnského taxikáře. V 16 letech nastoupil do učení do tradiční krejčovské filmy Anderson and Shephard na londýnské ulici Savile Row. Postupně se vypracoval, založil svou firmu a začalo se mu říkat "chuligán britské módy". V roce 1996 se stal hlavním návrhářem pařížského módního domu Givenchy. Alexander McQueen s Naomi Campbellovou Kate Middletonové v šatech z dílny Alexander McQueen Čtyřikrát se stal britským návrhářem roku a v roce 2003 dostal řád Britského impéria. McQueen se netajil svou homosexualitou a označoval se za "růžovou ovci rodiny". Měl butiky v Londýně, New Yorku, Los Angeles, Miláně i Las Vegas. Jeho modely nosily celebrity jako Nicole Kidmanová, Penélope Cruzová, Sarah Jessica Parkerová, Rihanna či Björk a Lady Gaga. Po návrhářově smrti majitelé společnosti Gucci potvrdili, že značka Alexander McQueen bude pokračovat a kreativní ředitelkou se stala návrhářka Sarah Burtonová. Ta vytvořila svatební šaty Kate Middletonové na královskou svatbu s princem Williamem v roce 2011.