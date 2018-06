Divoká léta jsou pryč, Kate se učí chovat u samotné Alžběty II.

Být součástí královské rodiny nenese jen výhody. Vévodkyně z Cambridge si musí neustále dávat pozor na to, jak se chová na veřejnosti a nesmí si dovolit žádný přešlap. Proto si ji do parády vzala samotná Alžběta II., která ji připravuje na oficiální setkání, kde nemá působit jako dívka z lidu.

Brzy se totiž vydá s manželem Williamem na oficiální návštěvu Austrálie a Nového Zélandu, kde je Alžběta II. oficiální hlavou.

Kate je poslušná žákyně a ráda si nechá od královny poradit.

Tahle královská cesta je tak důležitá, že královna Alžběta, Williamova babička, se o celou akci osobně zajímá a ve všem vévodkyni radí. Co je důležitější, královna jí může předat své znalosti o historii těchto zemí i věcech, které má a nemá dělat a říkat, píše britský deník The Express.

V Buckinghamském paláci také není tajemstvím, že Alžběta II. má manželku svého nejstaršího vnuka nadmíru ráda. Považuje ji za ideální partnerku pro budoucího krále. Catherine je totiž usměvavá, rezervovaná a velmi poslušná, pokud jde o protokol. Rozhodně ničím nepřipomíná Williamovu rebelskou matku princeznu Dianu.

Královna Alžběta II. za dobu své vlády navštívila Austrálii a Nový Zéland jako hlava obou států už šestnáctkrát.

"Není to jednoduché najednou najít sám sebe v ohnisku světové pozornosti. Je třeba si zvyknout na spoustu věcí, ale jí se dostává nejlepší rady. Lidé zapomínají, že královna může být vladařkou, ale je také matkou a babičkou a velmi lidskou bytostí. Samozřejmě chce, aby měli oba úspěch, samozřejmě jim nabízí pomoc, byli by blázni, kdyby ji nepřijali," uvedl pro The Express bývalý britský konzervativní premiér John Major.



Kate Middletonová vyrazila na veřejnost s diamanty od královny Alžběty: