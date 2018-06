Vévodkyně Kate: Královna pravnoučata miluje. Z princezny byla nadšená

Princ George, který je třetí v nástupnictví na britský trůn, Alžbětě II. říká Gan-Gan. Jde zřejmě o zkrácenou a zkomolenou verzi anglického Great-grandmother, tedy prababička. Prvorozený syn prince Williama a vévodkyně Kate královnu velmi rád navštěvuje, protože mu pokaždé nechá v postýlce nějaké překvapení.

„George má jen dva a půl roku a říká jí Gan-Gan. Vždy mu nechává malý dárek nebo něco v pokoji, když jsme u ní na návštěvě, a to jasně odhaluje její lásku k rodině,“ prohlásila vévodkyně Kate v rozhovoru pro dokument britské televize ITV.

Královna prý byla nadšená, když se dozvěděla, že druhým dítětem prince Williama, který se po svém otci jednou stane britským králem, je holčička. Princezna Charlotte se narodila loni v létě.

„Je to velmi výjimečné, že máme holčičku. Považuji to za veliké štěstí, že má George sestřičku. Královna byla nadšená, že je to holčička, a myslím, že když jsme se vrátili z porodnice, byla u nás v Kensingtonském paláci jednou z prvních,“ dodala Kate. Královna Alžběta II. má tři syny a dceru a princ Charles dva syny.

Princezna Charlotte se narodila loni v létě: