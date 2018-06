Vévodkyně Kate: Na mateřství se nedá připravit, po porodu prostě tápete

„Mít dítě, a především mít své první dítě, je okamžik, který vám absolutně navždycky změní život,“ uvedla Kate ve videu na podporu duševního zdraví v rámci projektu Heads Together, které zveřejnil Kensingtonský palác a ve kterém si povídá společně se svým manželem Williamem a švagrem princem Harrym.



„Na narození dítěte vás nic nemůže připravit. Pamatuji si na první dny, kdy jsme byli z porodnice doma s novorozeným Georgem. Nemáte tušení, co vlastně děláte, ve všem absolutně tápete. A je úplně jedno, kolik knih o mateřství jste předtím přečetli, nic vás na to zkrátka úplně nepřipraví,“ pokračovala dnes už dvojnásobná maminka, které po prvním porodu pomáhala matka.



„Těch pár týdnů po narození George jsme se učili opravdu rychle. Ačkoli vás dopředu lidé upozorní na věci, které se mohou stát, musíte si to všechno prožít sami a naučit se to. Změnila jsem se i já sama. Na spoustu věcí jsem reagovala úplně jinak než před mateřstvím. Emocionálně jsem si věci brala jinak než dřív,“ dodala vévodkyně, která se v minulosti velmi rychle poprala i s královskými povinnostmi. Na veřejnosti vystupuje velmi distingovaně, jako kdyby do královské rodiny patřila odjakživa.

Doma s manželem a dětmi už je to ale jiné. S Williamem si stejně jako jiní lidé rádi sednou k televizi a sledují oblíbené seriály, například Ve jménu vlasti a Hra o trůny, a pojídají u toho dobré jídlo. „Ne vždycky si objednáváme jídlo přímo do Kensingtonského paláce. Většinou pro to někdo z nás dojde,“ smál se William během vysílání pořadu na stanici Radio 1, kde byl hostem společně se svou ženou.

Manželé si rodinný život užívají, vyrážejí s princátky i na dětské akce: