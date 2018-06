Mohla by se focením živit, říká o vévodkyni Kate královský fotograf

Kate pořizuje snímky během královských cest do zahraničí a sama vyfotila také první oficiální společné portréty prince George a princezny Charlotte. Porušila tím sice tradici prvních snímků královských potomků, ale právě tyto fotky jsou podle královského fotografa úžasné.

„Myslím, že jsou to nádherné fotografie, krásně vyfocené. Kate zachytila radost, štěstí a mládí svých dětí, což je úžasná věc a ne každý rodič to dokáže,“ řekl pro magazín People Hugo Rittson Thomas.



Vévodkyně Kate pak vyfotila i půlroční Charlotte a také George, když šel poprvé do školky (více zde).

Rittson Thomas se s Kate seznámil před čtyřmi lety, když pořizoval fotky jejího manžela. Už tenkrát ho překvapila svými znalostmi ohledně focení.

„Ptala se mě na spoustu technických otázek, co jsem udělal a co chystám. Několikrát mě dokonce málem nachytala,“ přiznal a dodal, že kdyby nebyla manželkou budoucího krále, mohla by se živit jako fotografka. „Kdyby byla situace jiná, rozhodně by mohla udělat kariéru ve fotografii, má velký talent.“

V oficiálním životopise Kate se píše, že má ráda sport i umění, včetně malování a focení. Její snímky z cest na Borneo a do Malajsie jsou dokonce na oficiálních internetových stránkách vévody a vévodkyně z Cambridge. Snímky tenkrát pořizovala digitálním fotoaparátem Canon Powershot G12. U novějších fotek ale zřejmě použila profesionálnější a výkonnější přístroj.

Snímky pořízené vévodkyní Kate

Vévodkyně z Cambridge si nedávno vyzkoušela focení z druhé strany. Objevila se už na mnoha obálkách časopisů, ale až nyní, pět let po svatbě s princem Williamem, nafotila snímky přímo pro Vogue u příležitosti 100. výročí britské edice magazínu (více zde).

