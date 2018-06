Královské poprvé: Kate na dostizích a William na obálce gay magazínu

Vévodkyně z Cambridge, která letos oslavila 5. výročí svatby s princem Williamem, se stále častěji zapojuje do královských oficialit, na nichž se v minulosti neobjevovala. Loni v říjnu s manželem absolvovala svůj první státnický banket s královnou, bylo to u příležitosti návštěvy čínského prezidenta (více zde).

Nyní se objevila na dostizích v Ascotu, kam královská rodina pravidelně jezdí. Nechyběla samozřejmě ani královna Alžběta II. a další členové rodiny. Dorazil i dánský korunní princ Frederik s manželkou Mary.

Princ William a jeho manželka Kate na dostizích (Ascot, 15. června 2016)

Kate opět okouzlila svým vzhledem. Kromě oblíbeného fascinatoru - kloboučku na hlavě - od Jane Taylorové také bílými krajkovými šaty. Kousek z dílny Dolce&Gabbana stojí v přepočtu 117 tisíc korun. Už když je měla v květnu na dostizích ve Windsoru, byly během několika hodin vyprodány.



Princ na titulce

Kate má letos za sebou také premiéru v roli modelky na obálce magazínu, když pózovala pro Vogue, který v Británii slaví sté výročí (více zde).

William se zase objeví na titulní straně časopisu Attitude. Při této příležitosti přijal nedávno v Kensingtonském paláci členy obce sexuálních menšin v Londýně.

„Buďte hrdí na to, jací jste, a nestyďte se. Říkám to všem mladým čtenářům, kteří trpí zastrašováním kvůli své sexuální orientaci. Nepřistupujte na to, hovořte s nějakým důvěryhodným dospělým, přítelem, profesorem a nechte si pomoci,“ zdůraznil William v čísle měsíčníku, které se objeví na stáncích v polovině příštího týdne.

Šéfredaktor magazínu Attitude Matthew Todd ocenil, že se poprvé někdo z královské rodiny objevil na titulce a že budoucí britský král sdílí názor, že útoky na lidi s jinou sexuální orientací musejí přestat. Vyzval veřejnost a zvlášť rodiče, aby se důrazně zasazovali za ochranu mladých gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů.

