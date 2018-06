Kate je nudná a připomíná Barbie, řekl režisér filmu o princezně Dianě

Režisér před německou premiérou snímku Diana prohlásil, že Diana a Kate se nedají srovnávat.

"Diana byla skutečná ikona. Nechovala se vždy podle předpisů a byla nedokonalá. K lidem měla blízko kvůli své zranitelnosti a slabinám, které znají i ostatní. Kate je ale perfektní jako panenka Barbie, a proto pro mě nudnější a méně zajímavá. Nevidím u ní žádné drama, proto ani jako filmař nevím, co bych o ní řekl," prohlásil Hirschbiegel pro německý magazín Bunte.

O princi Williamovi má režisér lepší mínění. Dokonce se mu líbí představa, že bude jednou britským králem.

"Připadá mi vzrušující. Ve zprávách z doby, kdy jeho matka zemřela, se říkalo, že má velmi mladou hlavu na velmi starých ramenech. William je citlivá duše, jako byla jeho matka, ale protože je muž, je to u něj více zřejmé," míní režisér.

Film Diana u kritiků neuspěl. Hlavní roli v kontroverzním snímku, který měl v Česku premiéru v září, hraje australská herečka britského původu Naomi Wattsová.

"Chudák princezna Diana," napsal kritik listu The Guardian Peter Bradshaw. "Děsivou pravdou je, že 16 let po onom hrozném dni v roce 1997 zemřela (Diana) další příšernou smrtí. A to kvůli mučivě dobře míněnému, uctivému a sentimentálnímu životopisnému filmu o jejích problematických posledních letech, prošpikovanému bizarními, kašírovanými dialogy - představa bulváru o tom, jak slavní a významní lidé mluví v soukromí," dodal (více o kritice filmu zde).

Podívejte se na ukázku z filmu Diana: