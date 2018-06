Vévodkyně Fergie: Zajídala jsem vztek, že nemohu zhubnout

"Mívala jsem vztek, byla jsem přesvědčená, že nikdy nedokážu zhubnout, že jsem nad tím ztratila kontrolu, nedostanu se do žádného oblečení. Prostě jsem se utápěla v jídle, zajídala jsem to," řekla čtyřiapadesátiletá vévodkyně z Yorku časopisu Hello!

Zlomové pro ni bylo, když zjistila, že váží stejně, jako když čekala dceru Beatrice. Odjela proto zhubnout do hor. Konkrétně do Švýcarska. Staral se tam o ni osobní trenér, držela dietu, úplně přestala jíst cukry a denně běhala a chodila na túry po horách.

Proti mlsání jí pomáhaly čaje s příchutí pudinku. Během pěti měsíců takto shodila 19 kilogramů.

"Chtělo to odvahu chodit na veřejnost všechna ta léta, kdy jsem měla nadváhu. Vždycky o mně vycházely titulky "Vévodkyně z vepřového" nebo "Tlustá nevkusná Fergie", neměli ani představu, jak hluboce se mě dotkli," řekla Fergusonová, která chce teď být tváří boje s obezitou a vyvinout řadu čajů různých příchutí, které budou pomáhat překonávat chuť na sladké.