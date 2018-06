Většinu hitů nahrál Robbie Williams nahý

Robbie Williams

U EMI nedávno osmadvacetiletý Williams uzavřel smlouvu na čtyři alba za 128 milionů eur. Bývalého člena chlapecké skupiny Take That tak sumou dosud překonává jen samozvaný popový král Michael Jackson.S novým albem se popový milionář Williams hlásí zpět po roční umělecké přestávce. Většinu svých nových hitů nahrál ve studiu nahý, svěřil se Robbie, pověstný občasnými striptýzy i na jevišti. "Cítil jsem se prostě dobře," hodnotil svůj šat-nešatpři nahrávání. Jeho tým se prý dobře bavil, když si sundal kalhoty. "Kromě toho jsem dobře stavěný a každý to může vidět," chválil se idol.Stěžoval si přitom, že ho mnozí stále ještě považují spíše za baviče než seriózního hudebníka. "To mě štve, protože píšu texty, melodie a příležitostně i hudbu. Když jsem byl malý, chtěl jsem být popovou hvězdou. Nyní jí jsem a má to i své nevýhody."Na novém albu Williams zpívá kromě četných balad i rockové tituly, ve kterých se zhlédl mimo jiné u Queen, Beatles či Janis Joplinové. "Vydávám se na misi a chci, aby to bylo slyšet," charakterizoval umělecký záměr. Nosič vznikal v Los Angeles, kde zpěvák většinu času žije.Pár desítek fanynek před ambasádou Williams zklamal. Jen na chvíli se krátce ukázal na balkóně a autogramy nedával žádné.