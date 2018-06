Většina mužů onanuje pravou rukou

Podle výzkumu masturbují dvě třetiny mužů pravou rukou, zatímco desetina pánů přiznává, že onanuje obouruč. Zajímavé je také zjištění, kolikrát muži přejedou svůj penis, než dosáhnou vrcholu. U heterosexuálů jde o dvaašedesát pohybů tam a zpátky, zatímco gayům trvá onanie kratší dobu. Stačí jim „jen“ čtyřiapadesát posunů rukou.

Pokud jde o inspiraci, nechávají se muži při sebeukájení inspirovat vlastními představami a onanují se zavřenýma očima. Na druhém místě je film na počítači, za ním pak představa skutečného člověka. Pouhá 0,2 procenta mužů onanuje u videa. Tři čtvrtiny mužů onanují v soukromí, pětina pak uvedla, že masturbuje nejčastěji s kamarádem. Ke kamarádskému sebeukájení inklinují častěji gayové.

Jedna z otázek výzkumu se zaměřila také na to, kam s „tím, co zůstane po vyvrcholení“. Čtyřicet procent mužů vše „pochytá“ do dlaně, čtvrtina odmítla odpovědět, zatímco patnáct procent pánů vrcholí do papírového kapesníku. Následují použité ponožky, kterým dává přednost sedm procent mužů. Mezi dalšími místy, kam muži „odkládají“ svůj ejakulát, se objevilo umyvadlo, vana, dřez v kuchyni či dokonce květináč.

A co muži pociťují po vyvrcholení? Osmdesát procent intenzivní blaho, zbytek pak mrzutost, nedostatečné uspokojení a smutek.