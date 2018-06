Většina Čechů uznává existenci mimozemšťanů

Jak snadno a rychle vyrobit kruhy v obilí

Vlašimští hvězdáři udělali v roce 1999 vlastní krok k objasnění častých letních záhad - kruhů v obilí. Zjistili, že na výrobu tohoto "vesmírného poselství" o průměru pět metrů stačí dvě železné trubky, lano, sekyra a deset minut práce dvou mužů. "Překvapilo nás, jak věrohodně takto vyrobený kruh v obilí může vypadat. Ale náš experiment samozřejmě nemůže dát odpověď na všechny otázky spjaté se záhadami obrazců v obilí," uvedl vedoucí Projektu Horizont Zdeněk Krušina. Projekt Horizont před pěti lety založili ke studiu různých záhad vlašimští hvězdáři. Kruh je nyní na pšeničném lánu v Křížově pod Blaníkem, hvězdáři měli souhlas majitele.

Zda jsou všechny letos objevené agrosymboly pravé, bude podle Luboše Šafaříka z Klubu psychotroniky a UFO známo až zhruba v listopadu, kdy budou k dispozici výsledky zkoušek. "Pravost obrazce závisí na změně struktury buněk rostlin, která je narušena působením tepla," vysvětlil Šafařík. To se podle něj projevuje i odlišnou klíčivostí.

Členové klubu prozkoumají podle Šafaříkova odhadu každoročně zhruba 90 procent kruhů, zbytek se lidem podaří utajit. "Někteří zemědělci však obrazce alespoň nakreslí, vyfotografují a se zpožděním tuto dokumentaci na adresu klubu zasílají," dodal. Od roku 1993, kd byl klub založen, jeho členové prozkoumali 320 agrosymbolů.



Šafařík však ubezpečuje, že klub zkoumá tato místa diskrétně a s největší šetrností, aby majiteli pozemku nezpůsobil škodu.Členové klubu se podle něho rovněž setkávají se snahou kruhy falšovat. "Stává se, že se padělatelé přihlásí i k autorství pravých obrazců ve snaze strhnout na sebe pozornost za každou cenu. Proto každý nález prochází zkoumáním," zdůraznil Šafařík.V Čechách byl první agrosymbol objeven na poli u Nepoměřic v roce 1993.

Kruhy se objevují i v řadě dalších evropských zemích, Americe, Austrálii a dokonce i na japonských rýžových polích. Zvláštní atraktivitu zaznamenali ve Velké Británii, kde se počet agrosymbolů radikálně zvýšil hlavně v letech 1986 - 1990. V roce 1986 bylo nalezeno pouze dvacet obilných kruhů, o rok později už kolem tří set a v létě roku 1990 šest stovek.

Výskyt tajemných kruhů dal vzniknout i novému vědnímu oboru - cereologii, která se opírá o množství teorií, týkajících se vzniku kruhů.

V existenci mimozemských civilizací věří podle průzkumu IVVM spíše lidé ve věku do 19 let a Severočeši. Naopak odmítavý postoj zaujímají především lidé ve věku od 45 do 60 let, důchodci, dělníci a Jihomoravané.

Cereologické teorie Mimozemšťané Kruhy v obilí jsou druhem testů, jimiž zkouší mimozemská civilizace naší úroveň myšlení UFO Obilná pole jsou parkoviště mimozemšťanů - podle některých svědectví se před objevením kruhů míhala na obloze podivná světla a rozléhaly se vysokofrekvenční tóny. Neznámý přírodní jev Na základě výše uvedených průvodních jevů se objevila teorie, že kruhy vytváří zatím nepopsaný přírodní fenomén. Nevysvětlitelná síla Zastánci tohoto názoru odmítají spekulaci, že by kruhy byly dílem mimozemšťanů, ale věří, že je vytvořila nějaká neznámá pozemská inteligence. Varuje tak před budoucími katastrofami - hurikány, suchem či záplavami. Teorie Gaia Agrosymboly jsou poselstvím Země, která je živým organismem a varuje lidstvo před ekologickou katastrofou, která by mohla vést k jeho zániku. Zemědělství Podle této teorie byly kruhy způsobeny přehnojením - části obilovin byly oslabené nadměrným chemickým hnojením. To způsobilo rychlý vzůst slabých stébel, které se pak ohnuly. Zvířata Agrosymboly byly spojovány s mnoha druhy zvířat. Podle jedné z teorií je vydupávají ježci v říji (podle anglických odborníků by jich ovšem byla pro zhotovení největších kruhů potřeba až čtyřicet tisíc, srnci, jeleni či ovce. Houby V roce 1990 dva britští biologové navrhli, že by kruhy mohly být větší obměny tzv. vílích kruhů, což jsou obrazce v trávě způsobené tmavším porostem hub. Tyto houby se šíří kruhovitě pod zemí, oslabují kořeny rostlin, které se pak kácí k zemi Tajné vojenské operace O piktogramech se říkalo, že jsou výsledkem testování chemických zbraní, laserových paprsků či nových typů helikoptér. V této souvislosti byla dokonce podána interpelace na ministra obrany v britské Dolní sněmovně. Odpověď Ministerstva obrany byla negativní. Počasí Prvním propagátorem této teorie byl dr. Terence Meaden z Organizace pro výzkum tornád a bouří (TORRO). Kruhy podle ní vznikají díky nepříliš časté kombinaci atmosférických podmínek a místní krajiny - jednoduše řečeno, za obrazce mohou malé větrné víry. Podvody Většina tvrzení, že kruhy jsou pouze výsledkem lidské činnosti, se odvolává na případ odhalených podvrhů na kopci v Hampshiru a ve vesnici Littley Green v Essexu, kde kruhy vznikaly pomocí dřevených nástrojů, přičemž tvůrci se na místo dopravili pomocí chůd.