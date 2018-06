Většina Britek by se chtěla probudit s Clooneym

14:18 , aktualizováno 14:18

Většina britských žen by se ráno chtěla probudit nejraději vedle amerického herce George Clooneyho. Podle průzkumu časopis Your Home získal devětatřicetiletý Clooney dvakrát tolik hlasů než jeho nejbližší rival - sir Sean Connery. Tento sedmdesátiletý Skot okouzluje ženy od té doby, co jako první ztvárnil roli Jamese Bonda. Nedávno byl v jiné anketě označen za nejlepšího britského herce všech dob.