Věštci dávají válce dva měsíce

Kdyby podle Heleny Růžičkové válka nezačala do 21. března, kdy byl první jarní den, nebyla by prý vůbec. Konflikt prý neskončí vítězstvím ani porážkou. Ukončí ji zřejmě nějaká dohoda, říká Růžičková. "Ale bohužel musím konstatovat, že Ameriku to hodně poškodí. Ve Spojených státech nastanou kvůli válce velké problémy, které se v budoucnosti ještě prohloubí." Přesto je herečka optimistka když tvrdí, že nás čeká rok plný míru, harmonie a kulturních zážitků.

Osud Saddáma Husajna předpovědět nedokážeme, shodují se astroložka, numeroložka, kartářka i věštkyně, kterých jsme se zeptali. "Nikdo totiž nezná správné a přesné datum a hodinu jeho narození."

První a jediná, kdo válku opravdu předpověděl, byla - jak tvrdí - Zdena Weinrichová. "Byla jsem z mých kolegů astrologů a kartářů jediná, která řekla, že válka bude. Ostatní říkali, že vůbec nezačne," tvrdí kartářka.

Z karet však podle ní není možné jednoznačně zjistit, jak válka skončí, či jak dlouho bude trvat. "Jediné co mohu říct, je, že bude mít teroristické následky a v Americe nastanou velké problémy. Nebudou se však týkat jenom válečného konfliktu. Přidají se například problémy s počasím," domnívá se Weinrichová.

Numeroložka Soňa Křečanová je přesvědčená, že americký prezident Bush již počítal se začátkem války, či prvním úderem dne 21.2. 2003. Alespoň tak, to podle ní naznačovala čísla.

"Tento termín nejspíše však podsunula pozitivní energie protestujících lidí," vyčetla z čísel numeroložka, která prý přes všechnu suverenitu amerických velitelů cítí jejich velkou nervozitu. Další rozhodující datum ve válce může podle ní nastat 28. dubna 2003, ale záleží prý na energii lidí, zda datum ovlivní válku v pozitivním či negativním slova smyslu.

"Válka v Iráku skončí do konce května," říká zcela konkrétně astroložka Jarmila Gričová. "Skončí díky diplomatické intervenci země respektované oběma stranami," vysvětluje podle konstalace hvězd. Pravděpodobně se o mír prý zasadí stát zainteresovaný v obchodu s ropou.

"V roli garanta územních i politických změn zůstane v Iráku americká či jiná západní armáda, a ta bude důvodem k rozpoutání gerilové války," obává se Gričová. Iráčané budou podle ní odhodlaně a všemožně bojovat za samostatnost státu. "Teprve to bude opravdu velký průšvih," říká astroložka.