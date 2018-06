Vesničané z Malawi brání Madonně, aby u nich postavila školu

Madonna v Malawi adoptovala dvě ze svých dětí a hodlala tu vybudovat školu za několik milionů dolarů. Problém však nastal s pozemky, na kterých by dívčí škola měla stát.

Lidé z vesnice Chinkhota za ně požadují víc peněz. "Protestujeme, protože cítíme, že vláda a Madonnina charita nejsou fér. Nejdřív nám slíbili peníze a teď tvrdí, že země není naše," řekl náčelník vesnice Chinkhota, který tvrdí, že jeho lidé nedostali dost peněz na to, aby si mohli koupit půdu jinde.

Vláda jejich pozemky vyvlastnila a prodala je Madonnině nadaci Raising Malawi. Teď vesničanům vyhrožuje uvězněním, pokud se budou snažit stavbě zabránit. "Když se nedohodneme a vy nepochopíte, že tohle je vládní půda, pak nebudu mít jinou možnost, než přikázat policii, aby zatkla každého, kdo bude bránit stavbě," řekl vesničanům místní komisař Lilongwe Charles Kalimba.

Sama zpěvačka navštívila minulý týden africkou zemi, aby svůj projekt zahájila symbolickým zasazením stromu. "Jestli tahle škola bude úspěšná a to s boží pomocí bude, pak jich postavím víc nejen v Malawi, ale i v jiných částech světa," řekla podle deníku Daily Telegraph zpěvačka.

Dívčí škola by měla být dokončena během dvou let a v plánu je přijmout 500 dívek z vesnic v jižní Africe. Do projektu chce Madonna se svou nadací investovat v přepočtu až 260 milionů korun.

Madonna se s odporem ke svému počínání v Malawi setkala už dřív. Místní kritizovali adopci třináctiměsíčního chlapce Davida Bandy v roce 2006. Zpěvačka podle nich obešla zákon, který zakazuje adopci lidem bez trvalého pobytu v této africké zemi.

V červnu letošního roku malawiský nejvyšší soud zvrátil dubnové rozhodnutí nižšího soudu, které Madonně za stejného důvodu zakazovalo adopci čtyřleté Mercy James. Podle vrchního soudce Lovemora Munla prokázala Madonna svůj zájem o sirotky z Malawi a Mercy se u ní bude mít lépe.

Zpěvačka již v minulosti investovala tisíce dolarů do výstavby denního centra pro péči o dítě v ochuzené oblasti.