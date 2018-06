Vesmírní kadeti vyletěli do vesmíru

Stanice pořad ohlásila jako největší kanadský žert v historii televize, ale nezdá se, že by diváky zaujal odpovídajícím způsobem.

Premiéra měla 2,62 milionu diváků, což je 11 procent lidí, kteří se v tu dobu dívali na televizi. O několik dní později se na přímý přenos losování skupin na mistrovství světa ve fotbale dávalo o milion lidí více. Od té doby sledovanost Vesmírných kadetů v absolutním počtu mírně klesá, i když podíl na divácích zůstává kolem 11 procent.

"Nechápu, proč by si tohle někdo zapínal - dívat se na lidi, jak biflují fyziku," řekl tak trochu věštecky jeden z účastníků show. Právě fyzika, povědomí o světě mimo Británii a znalost jazyků by zřejmě účastníkům pomohla odhalit žert, který se na ně chystá - ovšem televize si ve výběrovém řízení samozřejmě pohlídala, že nikdo takový se do pořadu nedostal.

A tak všichni přijali přebudovanou fyzikální teorii, že 160 kilometrů na oběžné dráze nad Zemí nebudou ve stavu beztíže, že na lodi budou mít tři generátory přitažlivosti, že při startu na oběžnou dráhu nepocítí žádné přetížení. Nezaznamenali, že odletěli z Londýna až za Krym, aniž by se změnilo časové pásmo.

V jednom z dílů jim "velitel mise" řekl, že spolupracovník přečte oslavnou báseň o kosmonautice, a tak všichni dojatě salutovali v pozoru, zatímco ruský herec četl vymyšlený recept v ruštině. Už při příletu na údajnou ruskou základnu, ležící ovšem ve skutečnosti u anglického Ipswiche, měli možnost podvod odhalit, kdyby bývali poznali, že ruský plukovník jim přijel naproti autem nikoli s ruskou, ale s českou vlajkou.

Na základnu, kde se pořad točí, pronikl reportér časopisu The People, a vyvrátil tak tvrzení o tom, že je přísně střežena. Dostal se prý až do hangáru s maketou raketoplánu. Poté, co někteří psychologové kritizovali koncepci pořadu, se

ozvali rodiče jedné z účastnic, kteří řekli nedělníku Daily Mirror, že mají o dceru obavy.

"Zahrávat si s myslí lidí tímto způsobem je nebezpečné," řekl její otec, který svou dceru viděl naposledy před měsícem, když odjížděla vlakem do Londýna natáčet.

Naproti tomu úspěšně prý dopadla zkouška makety na skupině dobrovolníků minulý týden. Ačkoli na rozdíl od účastníků show věděli, že jsou jen v trenažéru, bylo jim všem tak špatně, že produkce musela povolat uklízecí četu.

Channel 4 doufá, že pečlivě vybraní účastnící pořadu nepoznají ani během několika dnů po startu, že nejsou na oběžné dráze. Pak je chce vyslat na "vesmírnou procházku", při níž opustí raketoplán, ale místo do otevřeného vesmíru vstoupí na trávník, kde na ně budou čekat přátelé či rodiče.

Pokud na nic nepřijdou a dotáhnou žert až sem, čeká je honorář a turistický výlet do ruského Hvězdného městečka, kde jim televize zaplatila let v letadle, kde se skuteční kosmonauti připravují na stavy beztíže. Stanice doufá, že tím odvrátí případné žaloby.