Veroniku Žilkovou ovládl smutek a stesk. Kvůli dětem

"Máma nechce k narozeninám nic. Rozeslala nám všem ale ve středu esemesku, ve které psala, abychom jí napsali dopis, jak jí máme rádi, že se cítí osamocená. Pomalu vylétáme z hnízda a jak je vidět, chybíme jí," prozradila její nejstarší dcera Agáta Hanychová, která maminku a babičku pozvala na akci, kde propagovala italskou módní značku L´Officina della Moda.

Dopis určitě napíše a ještě k tomu přidá mikinu. "Viděla ji na mně a líbila se jí, prý ji chce." Jediné, co nepřinese, bude květina. "Máma kytky nesnáší," vysvětluje vicemiss a modelka.



Veronika Žilková na bobech s dcerou Agátou Hanychovou

K svátku, který měla Agáta o dva dny dřív, ještě od mámy nedostala nic. "Zapomněla na to. Byla jsem ten den ráno ve střižně, pracovala jsem na jedné svojí reportáži a kluci mi tam přinesli chlebíčky, šampus a kytičku. Máma se tam za mnou stavila a divila se, co takhle po ránu blbneme s pitím. No a kluci řekli: Vaše dcera má svátek. Koupila mi prý knihu, nějaký román, ale ještě mi jí nedala. Třikrát mi ovšem připomněla, že stála 360 korun. Já ji totiž obviňuju, že nakupuje v levných knihách," uzavírá se smíchem Hanychová.