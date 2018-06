Veronika Žilková: Vnuk nám dává zabrat

Čarodějnice ovšem prý v pohádkách páchají nakonec dobro, a tak je i Žilková se svou novou rolí smířená, dokonce ji považuje za jedno z nejhezčích období v životě.

"Nejdřív jsem s tím trochu bojovala. Když jsem poprvé vyjela s kočárem a sousedi na mě volali: Babi, kam jdeš?, odpovídala jsem jim v duchu: Tvoje babička nejsem! Je to konec etapy, kdy se za vámi muži ohlížejí, a začátek etapy, kdy se na vás ten muž, co je v tom kočárku, dívá tak oddaně, že ta ztráta mládí za to stojí," říká Žilková.

Malý Kryšpín, syn hereččiny dcery Agáty, tráví s babičkou hodně času - a také se svým nevlastním dědečkem, Martinem Stropnickým. "Ze všech čtyř vlastních i nevlastních dědečků malého Kryšpína se nejvíc stará ten úplně cizí, macech-dědeček Stropnický," konstatuje Žilková, která v nové štědrovečerní pohádce Dvanáct měsíčků hraje svou vůbec první negativní roli - macechu.

"Uvědomuju si, jak strašně moc mi pomáhala moje matka, což jsem dřív neocenila. Nikdy mě nenapadlo vyjádřit vděk za to, jak se starali a co všechno udělali pro mou kariéru. Přitom vidím, jak na to už člověk nemá věk. Měla jsem teď těžké tři dny, kdy jsem hrála v divadle a malému Kryšpínovi rostly zuby. Navíc on v noci opravdu málo spí. U našich jsem to brala tak nějak automaticky. Mohla jsem jim strčit dítě kdykoli a v jakémkoli stavu a oni nikdy neřekli ne. Tak se dnes snažím pomáhat Agátě taky," dodává Žilková.